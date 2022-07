E $30,000 te wāriu o ngā pūtae tautoko mo ngā rangatahi rongonui o te kaupapa o The Impact Awards

Tanemahuta and Teakaraupo Pakeha-Heke (centre)

Hui ana ngā rangatahi o te motu ki Pōneke ki te whakanui i ngā whakatutukitanga i roto i o rātou rohe, pākihi, herenga tangata, hauora me te āhuarangi o te taiāo.

He tāina, tuakana ngā māhanga Pakeha-Heke, a Tanemahuta rāua ko Teakaraupo. E 16 o rāua tau, ā, e pukumahi ana rāua ki te whakawhanake me te whakatau i ngā tūāhuatanga pai, i rō ngā rōpū hara-kore, pērā ki tērā o Tupono Mana Tangata.

“E pukumahi ana māua, i te mea e arohaina māua ki ēnei mahi. He kaupapa tēnei e hāpai ake i ngā rangatahi me ngā whānau o Aotearoa.”

E ai kia Tanemahuta, me auakatia i te pōhēhē he tika te patu tangata. Me akiaki, ā, me whakatauhia i roto i a tātou tamariki, kia kaua ngā whānau e taka ki te whara.

Ko tā Tanemahuta, nā ngā tukinga hara i tōna whānau i mate ai tōna māmā, ā, nā ēnei whēako ia e mārama ai ki ngā tūāhuatanga katoa i rō ngā kāinga mauhere hara.

“He taonga te wahine, he taonga hoki te tamaiti, ā, me whakatairanga i ngā taonga rā. Kia kaua tātou e whakaae ki te patu tangata i roto i ngā whānau katoa o Aotearoa.”

E 16 ngā tau o Ihorangi Reweti-Peters, ā, he hunga mahi ia mo te tāhūhū o Tamariki Atawhai. Ko ōna mahi, he he hāpai ake i ērā o ngā hunga e taka ana ki te hē, ki te pōuriuri hoki.

“Ahakoa nāku tēnei tāonga i toa, nā ngā rangatahi katoa tēnei. Mo ngā hunga kua ngaro atu rā, ki ngā hunga kāore i te mārama ki te whānuitanga o tōna oranga. He tāonga tēnei mo ngā rangatahi katoa o Aotearoa.”

E ai kia Reweti-Peters, nā te mate Kōwheori te take i tata hinga ia ki te pō.

“Nā te mamae me te hara ahau i tau ai ki ērā whakaaro kino. Kāore au i te hiahia kia ora ai, ā, kāore au i hiahia ki te whakarongo ki ērā o ngā hunga hāpai”.

Whai muri atu i ngā taunga e 13, i whakawhiwhia kia Reweti-Peters te āwhina tika.

Ko tāna he tuku mihi ki ngā hunga mahi o Voices of Hope, ki ōna kaumātua, mātua, me tōna whānau whānui.

“Mei kore ake ko rātou, ka kore ahau”.

Guy Ryan (Inspiring Stories), Mariner Fagaiava-Muller and Ezra Hirawani (Nau Mai Rā).

E ai ki te uri o Hāmoa me Tonga, a Mariner Fagaiava-Muller, he hōnore nui tēnei mōna. Kāore hoki ia i whakaaro ka whakaihu waka ia i tēnei tau, heoi e tino hikaka ana ia ki tēnei tāonga, ki tēnei kaupapa whakahirahira anō hoki.

“I mohio pai ahau ki te hirahiratanga o tēnei kaupapa, he tirohanga tau tuara mo ōku whānau maha. Ehara mo te hunga Māori noa, ehara mo te hunga Pasifika hoki. Mo ngā tāngata katoa, hurinoa i te ao”.

E ai kia Fagaiava-Muller, he rawaka tō te āo Pāpaoho, hei whakatairanga i ngā hunga taketake.

Ka whakatairanga ia i ōna pāinga me ōna wawata mo ngā hunga i ū kaha ki te whakaako anō i āia. He mihi anō hoki tōna ki ngā tāngata katoa, Māori mai, Pasifika mai, ā, tae noa atu rā ki ngā hunga Pākehā.

He uri o Tāmakimakaurau, no Tonga a Christian Prescott, ā, ko ia te kaiwhakaara o Sneaker Clean NZ.

He kaupapa aroha e hanga huarahi ana mo te rangatahi, mā te tuku hū i arohaina ki ngā tamariki.

E ai ki a ia, ka whakahihiko tona whaea i tana whakapau kaha ki te mahi i tona hapori.

"I whakaako mai ia i ngā mea katoa. Mei kore ko ia, ka kore ahau.”

E ai ki a Guy Ryan, Tumuaki o Inspiring Stories, he ngakau nui tōna ki te whai waahi mo ngā hunga rangatahi e hiahia ana ki te korero mo ngā kaupapa hirahira ki a ia.

"Toko rua aku tama, e rua me te rima tau ngā pakeke, nō reira e kaha whakaaro ana ahau mo ngā taiohi me te ao ka riro i a rātou."

E ai ki a ia, he tino tauira te kaiarahi o ngā rangatahi o ēnei ra mo te tino nui o te tu mo o tatou hapori puta noa i te motu.

"Whakaarohia mehemea ka tukuna e nga taiohi katoa o raatau kaha ki te ao, he aha te mea ka tutuki?"

I kii tonu a Ryan me tautoko a Aotearoa i ngā rangatahi katoa, kia pai ake te titiro a muri ake , ā mua hoki ake nei.

“Kāore he wā tū atu ki te whakanui i ō tātou rangatahi. Whakaatuhia ngā mea ka tāea, ā, me tautoko i a rātou, kia pai ake ai a Aotearoa”.