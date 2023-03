He kete manaaki pēpi, ka tiaki i te āpōpō o tētehi iwi o Taranaki

Nā Puawai Hudson | Te Ia Ka Oho

Kua whakaputaina e Te Korowai o Ngāruahine Trust, te mana ā iwi, i ngā kete manaaki pēpi hei whangai i a rātou uri.

Ko Wairingiringi Luke me tōna pēpi a Maeve Luke, ngā uri tuatahi o te iwi kua whakawhiwhia ki ngā kete manaaki nei.

Kua kaha ākina e tōna whaene me tōna kuia kia rehita mō tētehi kete manaaki pēpi mā tā rātou mokopuna.

“Oh, it’s mean, it’s cool as aye. Get you (Maeve) in it straight away,” hei tā Wairingiringi.

“I have always wanted her to be brought up being Ngāti Tū hard, so what better way than to do it early,” hei tāna anō.

Ko te whainga nui o ēnei kete, ka whakapakari te hononga o te iwi ki ō rātou uri, ā, e kitea i te whakatinanatanga o tērā whainga i roto ia Wairingiringi, tana pēpi me tōna whānau.

Ko Ngāputiputi Akapita (Ngāruahine, Ngāti Maru, Ngāti Rangi) te Kaitohutohu Matauranga e aratakina i tēnei kaupapa mō te iwi.

“I puta mai tēnei whakaaaro, tuatahi nei me whakaputa i ngā uaratanga o tō tātou nei iwi. Nā reira kei te kite i te hari me te koa, te mahi pono, mahi ka tika, te manaakitanga, te ngakau mahaki anō hoki, ko te ngakaunui. I kite i ērā uaratanga, mātāpono o tō tātou iwi, nā reira i puta mai te whakaaro ‘tērā pea me whangai ēnei uara ki ō tātou nei uri, engari hei taonga nei,” hei tā Ngaputiputi.

“Kei te manaaki i ō mātou uri, kei te manaaki hoki i te hononga o te māmā me te pēpi, kei te manaaki hoki te iwi i ō rātou uri whakatipuranga katoa,” hei tāna anō.

Ko ngā taonga katoa kei roto i ngā kete kua tikina nā ngā pakihi Māori, pērā i ngā tītītorea, rongoā Māori, paraikete, ngā kope taiao, ētehi kari ako me nga ārai poho.

“Ko ngā tapirihanga ki tēnei o ngā kete, kei te puta mai ētehi kete mō ō mātou tamariki o te kohanga, tae atu ki te kura, anō hoki o mātou rangatahi,” hei Ngaputiputi.