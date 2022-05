He poroporoaki ki a Andrew Robb, kaitautoko i te reo Māori

E tangi ana ngā kaitaunaki o te reo Māori i te rironga o Andrew Robb, hekeretari o mua o Ngā Kaiwhakapūmau i Te Reo, te rōpū i ārahi i te kereme reo Māori i ngā tau.

Ahakoa he Pākehā a Robb, he whā tekau tau a ia i whakapeto ngoi ai kia ora tonu ai te Reo Māori, otirā kia whai mana hoki ai te ao Māori ki roto o Aotearoa.

Nō te timatanga o te rōpū Ngā Kaiwhakapūmau i Te Reo i te tau 1983, i tū ai tana ringa hei hekeretari. Hei tā Piripi Walker, koia tētahi o ngā tino tauira mā te Pākehā e hāpai ai te iwi Māori.

"Ko Anaru tētahi o ngā mea kaha i roto i tērā o ngā rōpū. Tētahi o ngā hoa Pākehā i uru i roto i ngā mahi, me kī ngā totohe, ngā whāinga kia whai mana te Reo Māori i roto i ngā kura i taua wā. Kia tū hoki he rā, he wiki mō te Reo Māori, kia tū hoki he wahanga nui i roto i te pouaka whakaata," tā Walker kia teaomāori.news.

E mihia ana a Robb i tōna kaha ki te pīkau ngā āhuatanga i te whāia e Ngā Kaiwhakapūmau, ka mutu tōna kaha ki te tutuki ngā hiahia a ngā kaiārahi pēnei i a Huirangi Waikerepuru mā.

"Ko Anaru te tangata i kite i mua, i muri. Ko te nuinga o ana mahi i muri ki te tautoko, ki te āwhina i te tangata ahakoa pēhea o te mahi, ka mahia e ia. Ētahi o ngā mahi uaua i āhua wehi ētahi atu ki te kawe, ana tahuri ia ki te kawe.

"Ētahi o ngā mahi he mahi maroke, ētahi o ngā mahi he mahi e kore e oti wawe, hei te tau tītoki anō ka oti kē ētahi o ngā mahi. Arā, he pēra tōna āhua, he noho i roto i ngā kōmiti take Waitangi, take kōti, ngā kōmiti whakaara pūtea ki te haere ki te Privy Council. I haere a Huirangi me Tā Kereama (Latimer) ki reira, arā ko Anaru kei muri ki te hāpai i ngā kaupapa katoa," tā Walker i kī ai.

E hora tonu ana ngā kupu aroha ki a Robb ki ngā whārangi pae pāpori. Hei tā te Pāti Māori, ko Robb pea te whakatinanatanga o tēnei mea te Tangata TIriti, arā te hunga tauiwi e ngākautia ana ki te iwi Māori, e tautoko hoki i te whāinga kia taurite ai te tangata whenua ki tangata manene. I mahi a Robb mā te Pāti i ngā tau kua hori, i raro i te maru o Tā Pita Sharples me Kahurangi Tariana Tūria.

Hei tā tētahi atu kaiārahi o mua, hei tā Te Ururoa Flavell, inā ngā āhuatanga kua tutuki hei painga mō te iwi Māori nā Robb anō i hāpai.

"He kaupapa nui tērā i kōkirihia e te ao Māori i tohe nei ngā tohe i ngā kōti, ngā kōti teitei, ngā taraipiunara o Waitangi kia eke tērā kaupapa, a anei te puawaitanga ko Whakaata Māori, tētahi o ngā painga i puta i tērā tohe."

He wā tōna i whakakanohi a Robb i a Whakaata Māori, hei kaikawe pūrongo mā Te Kāea, ka mutu koia hoki tētahi i taunaki ai te whakatūnga o te Reo Irirangi o Te Ūpoko o te Ika, te reo irirangi Māori tuatahi i te tau 1987.

I ngā tau tata nei kua noho a Robb hei kaitaunaki i te rōpū e whāia nei i tētahi wahanga o te ara tūātea reo irirangi. Hei tā Walker, tētahi o āna hoa mauroa, ringa rehe hoki i Ūpoko o te Ika, ka whai hua hoki tērā kaupapa.

"Ko te wawata ka oti tērā i tēnei tau, ka uru he ture hou. Kua wehea mai he wahanga raihana reo irirarangi pāoho, waea pūkoro ki te ao Māori. nā Anaru anō ēna āhuatanga."

He 66 tau te pakeke a Andrew Robb ka mate nei, a kua mahue mai ko āna tamariki tokotoru, āna mokopuna tokorua, katoa he kōrero Māori.