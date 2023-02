He tau hou, he aronga reo Māori hou mo Te Kura Tuarua o Waitara

Nā Puawai Hudson | Te Ia Ka Oho

Kātahi te timatanga o te tau mō Te Kura Tuarua o Waitara, ā, kua tūwhera i tētehi rūmaki reo hou mō ngā tauira tau 9, tau 10 hoki.

“I kī au ki tōku māmā, ka mau au i tōku ārero Māori. Nō reira kei te mahi au i te reo Māori kia mau tonu ki tōku ārero reo Māori,” hei tā Ihareira Rauhihi tauira o te kura.

“Ko tōku hiahia kia tū au hei kaiako mō te reo Māori. Ka pai rawa tērā. He kaiako tōku māmā, tērā te take e hiahia au hoki,” hei tāna.

Mō te rangatahi nei o Ngāti Raukawa nāna anō i tono ki tōna māmā kia uru atu ia ki roto i te rūmaki reo kia noho motuhake tonu te reo Māori ki roto i a ia.

Hei tā Rauhihi tokotoru ngā mareikura i whakatō i tōna manawanui ki te reo Māori me tāna ao Māori, ko tōna kuia, ko tōna māmā rātou ko tētehi o ngā kaiako tonu o te kura nei ko Whaea Terri Totorewa o Waikato me Te Ātiawa.

“Ko te nuinga o rātou kāore he reo, engari ko te whāinga nui, ko te whāinga matua hei te mutunga o tēnei tau, kia rūmaki haere,” hei tā Whaea Terri.

Ka ahu mai tēnei whakaaro kia whakatū tētehi rūmaki reo nā te tūmuaki o te Kura, a Daryl Warburton, hei tā Whaea Terri anō.

Ahakoa kei kō atu i te 66 ōrau ngā tauira Māori e kuraina ana ki Te Kura Tuarua o Waitara, ko te tino raru hei tā te tūmuaki kāhore e kaha kitea i tā rātou ao Māori ki roto i te Kura. Nā reira ko tētehi o tōna tino hiahia, kia tini tērā tūāhuatanga o roto i te ahurea o te kura.

“It’s no secret that when I came here and before I came here there was a disconnect between Waitara High School and its community and as a principal I was kind of brought in with a mandate to change those things around,” hei tā te tumuaki a Daryl Warburton.

“There's been a need there for a long time. It was something that when I first arrived, that was mentioned to me and I know at meetings I’ve been with principals and parents of Waitara East and Manukorihi, that it’s somethings they’d like to see, a progression that can grow and thrive in that space. So, I’m pretty stoked that we’ve managed to do that.”