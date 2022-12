He whakataunga 'ka kōkiri māminga nei' - Hei tā te Heamana o Ngāti Wai

Nā Raurukitahi Mane-Wheoki | Te Ia Ka Oho

E kaha whakahē tonu ana Te Poari o Ngāti Wai ki ngā mahi a te Karauna mō te whakataunga Tiriti o Ngāti Maru (Hauraki), ka riro atu ki ā rātou ētahi o ngā whenua tukuiho o ngā hapū o Ngāti Wai ki te motu o Aotea ki te iwi o Hauraki.

“Ko ngā whakahē a Ngātiwai, otira, wō mātou hapū Ngāti Rehua, Ngātiwai ki Aotea. He nui, he hohonu. Horekau atu he hunga manawhenua i runga i te motu o Aotea ahakoa atu ia mātou,” hei tā te Heamana o Ngāti Wai a Aperahama Edwards.

”Ko te tikanga o te kereme nei, ā tuatahi ake, he whakaputa i tō mātou nawe, āwangawanga nui e pā ana ki tēnei mahi kuhu a te Karauna e kokiri māminga nei i tēnei whakataunga kia tutukihia ai ahatia ō mātou whakahē,” hei tāna anō.

“E hōhā ana, e whakatakariri ana, e pōuri ana, e mamae ana. Nā te mea, i whārikitia mātou i wō mātou whakāro ki te aroaro o te Taraipiunara ka hea tau ki muri, nā ka puta pūrongo o te Taraipiunara i taua wā e mea ana 'He whai take, he whai kiko ā mātou awangawanga'. Ka mutu, no muri iho i āta whakatakoto hoki mātou i te huarahi e ai kia mātou, e ea nei, e tutuki nei ngā āwangawanga nei."

I te marama o Hurae ka hui tahi ngā mana o Ngāti Wai me Ngāti Rehua me Te Minita Take Whiriwhiri Tiriti, a Andrew Little ki te tāpae i tētahi pūrongo rangahau hītori mō te motu o Aotea i tuhia e Tony Walzl.

I taua wā hoki ka kīa e Minita Little ka aromatawai anōhia e ia i ngā whenua kei Aotea e whakapaetia ana e te whakataunga tiriti me Ngāti Maru ki Hauraki ka whakawhiwhia ki a rātou. Hei tā te Minita e whanga tonu ana ia ki ngā tohutohu mai i ana āpiha.

“Na, kua roa mātou e tohe atu ana i tēnei tohe, ā, na te aha raini i tatari ai ana te karauna oti rā te Minita mo te wiki i mua tata anō i te kirihimete. Kātahi ia ka kōkiri māminga nei i tēnei whakataunga ki te whare pāremata, hei aukoti i tā mātou whakahē,” hei tā Aperahama anō.

“I whakaaehia taua huarahi e te Karauna, otirā, e wō mātou whanaunga o Pare Hauraki, engari, kīhae i hoki, i tukua kia tino tutuki rawa, nā, kua pēneihia, kua haukotihia,” hei tāna anō.

“Kua kawea wawetia ki te whare Paremata hei haukoti i tā mātou hiahia ai arā kia tau i runga i te tika, me te pono. Nā, koinei mātou e pāpouri atu nei, e rikarika atu nei.”