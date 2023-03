He whārangi pukamata a Pāpā me Pēpē, e rumakina ana i te reo Māori

Nā Phoenix Manley-Green | Te Ia Ka Oho

Kua kimi huarahi a Te Haate Farrar ki te whakatairanga i te reo Māori ki tōna ake whānau, ki te tautoko i tōna hoa rangatira a Maara Farrar me tā raua pēpē a Āria kia arero Māori ai te whānau.

Ahakoa he reo Māori tō Te Haate kua tahuri ia ki te hanga i tētehi whārangi pukamata ki te tautoko i tōna whānau i a rātou katoa e whai nei i te ao reo Māori.

“Ko te pūtake o te whārangi pukamata, "Pāpā & Pēpē", ko te tauawhi i taku hoa rangatira ki te ako i te reo. Ki te whaihua te whārangi ki ngētehi atu, ka rawe,” hei tā Farrar.

“He rerekē te reo i whakaakona ki te kāinga i tō te reo i whakaakona ki te kura. Whērā i ngā reo katoa. He reo ōpaki, he reo ōkawa tō tēnā reo tō tēnā reo. He painga tō te reo ōkawa. He painga tō te reo ōpaki,” hei tāna āno.

Kāore a Farrar i tipu me ngā hua o ngā kura reo Māori, i timata tōna whīkoi ki Te Whare Wānanga o Aotearoa ki Mangakōtukutuku kia rere tōna arero Māori.

E 27 tau tēnei uri o Ngāti Maniapoto me Ngāti Kahu, ko te putanga mai o ngā mahi nei ki te ako tahi a Pāpā me Pēpē ki te whakatairanga i tā rāua reo Māori.

“Ko te riri tō ngētehi ki ngā kupu kua kowhiringia e au hei whakaatu i ngō mātou whakaaro ko taku whānau. I wareware i au, e taea e ngā pohi te hōrapa whānui ki te ao,” hei tā Farrar āno.

“He pai te wānanga ki a tātou, Ngāi Māori. Heoi, ināianei, ka āta kōwhiri au i ngā kupu kia whakamahia e au. Me hāngai te kōrero. Me tāpiri tohutoro anō hoki (pea),” hei tāna āno.

Ko ngā au piki me ngā au heke e rongo ana te whārangi ki runga i te pukamata, ahakoa ngā wero kua whakaputa ki ētahi o ngā pohi, ka kōkiri tonu ia i te kaupapa nei ki te whakarauora i te reo Māori o tōna whānau.