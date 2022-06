Ka hao te rangatahi: Kei te whai a Elijah Pue i te tūranga koromatua

Kua tū te ringa a te kaikaunihera nō Ruapehu a Elijah Pue, ki te whai i te tūranga koromatua i ngā Kōwhiringa Pōti ā Rohe, ā ko tāna, kaua e pōhēhē he whai noa tērā mō te hunga pakeke.

Ki te tutuki e te uri o Ngāti Rangi i tāna e whai nā, ka tū ia hei koromatua pōtiki rawa puta noa i a Aotearoa.

He rua tekau mā waru tau noa te pakeke ā Elijah, ā kua kotahi wāhanga (toru tau) noa ia e tū ana hei kaikaunihera. Engari ko tāna ko ngā pūkenga, me ngā wawata o te tangata te aronga nui.

“Kāore e kore, koinā te whakaaro o ētahi, me te kī ‘Kei te rangatahi tonu koe, ēhara I te mea kua pakeke ngā whakaaro.’ Heoi anō ko tāku, kua tae te wā kia tīni te mata o te kāwanatanga ā rohe."

Me te aha kua mārama kē ā Elijah, he aha ngā kaupapa ka whāia e ia, ki te whai wāhi ia i te tūranga matua o te kaunihera.

“Ko tētahi he whakapiki i te pakihi, me te turuhi ki roto o Ruapehu. Ko te āhuarangi, he take mō te motu whānui, kāua mō Ruapehu anake.“

Ka tū ngā kōwhiringa pōti a rohe hei te tuawaru o Whiringa-a-nuku.