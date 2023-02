Ko te rā o Waitangi tonu he rā ako, mō Te Kura o Ngāruahine Rangi

Nā Puawai Hudson | Te Ia Ka Oho

Ahakoa he rā whakatā-ā-ture te rā o Waitangi mō te motu, kua hoki marika atu ngā tamariki o Te Kura o Ngāruahine Rangi me ā rātou whānau ki te kura kia whakatō ai i ngā momo akoranga mō Te Tiriti o Waitangi me ngā kōrero e pupuru tonu ai e te iwi.

E ai kia Puke Te Riri Chase (Ngāruahine), tētehi o ngā tauira o Te Kura o Ngāruahine Rangi, kua ngahoro ngā akoranga i te rangi nei.

“I tēnei rā i ako ana tātou e Te Kura o Ngāruahine Rangi ngā kōrero mō Te Tiriti o Waitangi. I ako mātou i tētehi haka e pā ana ki Te Tiriti o Waitangi me tētehi pao,” hei tā Puke.

“I kino te mahi o ngā Pākehā ki ahau, he kino te mahi o Ingarangi me te Kuini o Ingarangi,” hei tā Puke anō.

Nā te ohu whānau whakahaere o te kura i whakatau kia tū he rā kura mō te rā o Waitangi, kia aro atu ngā whānau ki ngā kōrero o Ngāruahine Rangi iwi tonu.

Ko Te Aorangi Dillon (Ngāruahine, Te Arawa, Waikato) tētehi mema o te ohu whānau whakahaere. Kua roa rawa a Te Aorangi me tāna whānau whānui e hāpaitia nei i tēnei kura me te kaupapa o Te Aho Mātua.

“Ko tēnei te rā o Waitangi. He rā kura tērā mō tēnei kura. Tuatahi, kia mohio ai te katoa he aha ai kāhore mātou i haina i Te Tiriti. Tuarua, kia mohio ngā tamariki, ka timata ki te ako ki ngā āhuatanga o Te Tiriti o Waitangi me ngā āhuatanga e pā ana ki taua tuhinga me kī,” hei tā Te Aorangi.

Hei tā Ngapera Moeahu (Ngāruahine,Te Āti Awa, Taranaki Tuturu), te tūmuaki o te kura, ko tētehi o ngā painga e kaha kitea i tēnei tau ko ngā raukura kua puta i te kura e arahi ana i ngā momo akoranga pērā ki te pao, te haka me te tītītōrea.

“He tino mīharo rawa, he tino mīharo rawa. Ko tēnei te wā mō ngā raukura. Ka whakamahi ngā raukura, ka whakarite rātou he pokapū, ka whakaako, ka whakahī tētehi haka, nā Tika Mete Matehaere tērā. Ka waiata tētehi pao ko Wiremu Hopihana, nā Mahara Chase i whakahaere tērā, rāua ko Reokore Nuku. He rawe te kite i ngā raukura kia tū hei raukura mō tātou katoa o roto i te kura,” hei tā Ngapera.

Kua maori ake ngā āhuatanga o te hoki mai ki te kura mō te rā o Waitangi. E ai kia Puke kāhore he awangawanga.

“He rawe! Pai te kite i ngā tamariki katoa e hikaka ana kia kite ia rātou hoa, i ngā kaiako. Āe, he rawe te kura ki ahau,” hei tā Puke.