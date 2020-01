E ono ngā tautapanga Oscars mā te kiriata nā Taika Waititi, mā Jojo Rabbit

Ko te kiriata hōu nā Taika Waititi, ko Jojo Rabbit kua tautapangia ki ngā wāhanga e ono o ngā Tohu Academy.

Ko āna tautapanga Oscar i whakaputaina inapō mō te hui 92 o Ngā Tohu Academy hei te Hui Tanguru, kei ngā wāhanga mō te Pikitia Toa, mō te Toa ki te Tuhi Pūrākau Whakahōu hei Kiriata, mō te Kaiwhakaari Wahine Tuarua Toa, mō te Toa ki te Hoahoa Kākahu, te Toa ki te Wawāhi Pikitia ki te Kiriata, mō te Toa ki te Whakarite i te Āhua o te Whakaari anō hoki.

Ko ēnei tautapanga, he taonga anō i roto i te ekenga tonu o ngā mahi hanga kiriata a Waititi ki te angitu. Ko tana kiriata poto, ko Two Cars, One Night, i tautapangia ki Ngā Tohu Academy i te tau 2015, ki te wāhanga o ngā Kiriata Poto Toa Live Action.

Ko āna kiriata Boy (2010), ko Hunt For The Wilderpeople (2017) hoki kua tino whakamihia nuitia i tāwāhi, ā i riro māna hoki e ringatohu te kiriata whakaharahara o Marvel, ko Thor: Ragnarok, i whakawhiwhia ki te $850 miriona Amerikana ($1.3 piriona) mai i ngā tari hoko tīkiti huri noa i te ao. E $25.9 miriona Amerikana i whakawhiwhia ki a Jojo Rabbit mai i ngā tīkiti i hokona.

Ko te kaituhi whakaari kiriata nō Aotearoa, ko Anthony McCarten hoki kua tautapangia ki ngā Tohu Academy mō tana kiriata, The Two Popes. Koinei tana tautapanga Oscar tuawhā tēnei whai muri i āna tautapanga mō āna tuhinga whakaari kiriata, ko Bohemian Rhapsody (2018), ko The Theory of Everything (2017), ko Darkest Hour (2014).

Ngā tautapanga

PIKITIA TOA

The Irishman

Ford vs Ferrari

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon A Time... In Hollywood

Parasite

KAIWHAKAARI WAHINE TOA

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy

KAIWHAKAARI TĀNE TOA

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

KAIWHAKAARI WAHINE TUARUA TOA

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

KAIWHAKAARI TĀNE TUARUA TOA

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time … in Hollywood

RINGATOHU TOA

Bong Joon Ho - Parasite

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Joker

Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

HOAHOA KĀKAHU TOA

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time... in Hollywood

The Irishman

WHAKAWHENUMI PUORO TOA

1917

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

WHAKATIKA PŪORO TOA

Ford V Ferrari - Donald Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarrney and Rachel Tate

One Upon as Time in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise Of Skywalker - Matthew Wood and David Acord

TITONGA PUORO TAKETAKE TOA

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

WAIATA TAKETAKE TOA

I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4

I'm Gonna Love me Again - Rocketman

I'm Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen II

Stand Up - Harriet

KIRIATA PAKIWAITUHI TOA

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

PAKIWAITUHI POTO TOA

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable Sister

KIRIATA POTO TOA LIVE ACTION

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A Sister

KIRIATA PAKIPŪMEKA TOA

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

PAKIPŪMEKA POTO TOA

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

TOI ATAATA MARIKO TOA

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

TUHINGA PŪRĀKAU TAKETAKE TOA

1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns

Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho & Jin Won Han

TUHINGA PŪRAKAU WHAKAHŌU TOA

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips & Scott Silver

Little Women - Greta Gerwig

The Two Popes - Anthony McCarten

KIRIATA TOA NŌ TĀWĀHI

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Miserables (France)

Pain and Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

TOA KI TE WHAKARITE ĀHUA O TE WHAKAARI

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

TOA KI TE WAWĀHI WHAKAAHUA MŌ TE KIRIATA

Ford v Ferrari - Andrew Buckland & Michael McCusker

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Jinmo Yang

POU KĀMERA TOA

1917 - Roger Deakins

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

Once Upon a Time in Hollywood - Robert Richardson

TOA KI TE PANI KANOHI, WHAKAPAI MAKAWE

Bombshell

Joker

Judy

1917