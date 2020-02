He kina, he tuna, he hāngi ka horahia ki Tāmaki Herenga Waka

Ko te hunga haere ki te Taiopenga o Tāmaki Herenga Waka i Tāmaki Makaurau āpōpō ka tāwara i te nui o ngā kai kakato hei whakakī i te puku.

Ki te Wāhi Tiaki Manuhiri, horahia ai ngā kai me ngā inu kounga rawa atu hei pārekareka i te iwi tūmatanui, hei whakarangatira ake i ngā mahi i te taiopenga nei.

Ko tāwara ka kōingo ki tētahi rourou, he kina panihāhā, he tuna mina auahi nā te pakihi Māori, nā Apatu Aqua Enterprise Ltd, ā he inu nā Papa’s Kombucha, he waimeha koropupū Taha, he waina maha hoki nā TIKI estate, nā te pakihi waina whai tohu toa hoki, nā Te Pā.

Ko aua pakihi e rua kei roto i a TUKU, te tuatahi o ngā kāhui Māori mahi waina i te ao.

Ko te Kete Kai a Char - he rengarenga kūtai, īnanga hoki, he hanuwiti Taniwha, he 'Kai Kōhua', he paraoa parai kakato kua kīnakihia ki te pesto.

Ka wātea te hunga ki te toro atu ki a Pūhā & Pākeha - he rongonui i waenga i ngā taraka kai i Tāmaki, ka whakawhenumi i ngā reka a te Māori ki ngā taka kai pākeha.

He maramara kūmara puanati hoki ka pania ki te kīnaki horopito reka nei; he hamuwiti Reuben Māori hōu, he māota reka ka waiwaitia ki te reka o te kawakawa - ā he nui noa atu ka horahia.

Kaare e kore, he hāngi hoki ka kaingākaunuitia e te hunga, ka hokona i ngā toa maha pērā i The Hāngi Master, i Mama’s Hāngi hoki.

Pā Mahi ā Rehe

He Pā Mahi ā Rehe ka whakatūria ki te Taiopenga o Tāmaki Herenga Waka, hei whakatairanga i ngā mahi toi Māori.

He nui ngā momo taonga ka kitea, he mea hanga e ngā pūkenga ringatoi o te rohe, he korowai Māori, he whakarākei, he kōwaiwai, he kākahu, he pani tiaki kiri.

Ki Te Wāhi Tiaki Manuhiri hoki kitea ai he kohinga kākahu nā te kaihoahoa kākahu Māori, nā Shona Tawhiao.

Ko ngā iwi 19 o Tāmaki Makaurau rātou ko Auckland Tourism, Events & Economic Development (ATEED) ka whakatū i te Taiopenga o Tāmaki Herenga Waka hei te Paraire 31 o Kohitātea mai i te 5.30pm – 11pm ki te Wāpu o Tāmaki.

Heri tā te Koromatua o Tāmaki, hei tā Phil Goff, ko te Taiopenga ka whakakapi i ngā mahi pārekareka ki Tāmaki i te marama o Kohitātea.

“The Festival is a fantastic opportunity to celebrate Auckland’s unique Maori heritage and culture while promoting Maori businesses.”

Hei tā ngā kōrero a Steve Armitage, Kaiwhakahaere o Destination at ATEED, “As Auckland’s economic development agency, and through the new direction set out in the Destination AKL 2025 Strategy, ATEED plays a key role in promoting Māori business across Tāmaki Makaurau.

“Not only that, Māori culture and heritage is part of our region’s identity and this festival further supports Aucklanders’ appetite for more authentic Māori experiences.”