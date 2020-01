He māmā, he pēpi ka ora i tētahi tukinga pahi

He māmā me tāna pēpi e ora ana whai muri i te tukinga o tētahi pahi paparua ki a rāua i te puku o Tāmaki taone i muri i te 1pm i tēnei ahiahi.

E ai ki tētahi tangata i tahuri ki te āwhina atu, i te whakarauoratanga mai o te māmā, i te karanga ia mō tāna pēpi.

Kātahi te tangata ka āwhina i ētahi kaimahi ki te tiki atu i te pēpī i raro i te pahi.

“The baby is totally safe, nothing happened to the baby.”

E ai ki ngā kōrero, i te pōraruraru katoa te kaitaraiwa i tāna kuhunga atu ki te pahi ki te hautū anō i a ia.

“Mum is alright too, so thank God there was no injury.”

I tuku mihi atu ngā kaiāwhina ki ngā kaimahi, nā rātou te whakarauoratanga mai o te pēpī i raro i te pahi i āwhina, ko rātou ngā tino iho pūmanawa. ”.

“It’s a miracle, thank you to Jesus, to God. I don’t want to see anything like that in my life.

“I was expecting, there must be a dead body under the bus.”

E ai anō ki ngā tāngata, ko ngā pirihimana rātou ko Te Whakaratonga Iwi i tae wawe atu, kia ora ai te māmā me tāmaiti ā kaare i nui nui.

Kaare he kōrero a ngā kaiwhakahaere i te pahi City Sightseeing Tours i tēnei wā..