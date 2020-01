He pou mātauranga Māori kua tohua hei toihau o te wānanga Katorika o te motu

Dr Areti Metuamate rāua ko Dr Jessa Rogers-Metuamate / Pūtake - Te Kupenga

Ko Dr Areti Metuamate, tauira o mua o Hato Paora, kua tohua hei toihau o Te Kupenga – Catholic Leadership Institute e ai ki tētahi pānui pāpāho i tēnei wiki.

Nō Ngāti Kauwhata, Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Haua, Kuki Airangi hoki a Dr Metuamate. Inā noa nei, he manutaki ia ki Hato Maaka i Adelaide, i te tonga o Ahiterteiria.

Hei tērā marama, ka haria mai e Dr Metuamate tōna hoa rangatira, a Dr Jessa Rogers nō te iwi Wiradjuri o Ahitereiria ki konei, ka tīmata ia ki tāna mahi hōu. Ko Te Kupenga i whakatūria i te rā tuatahi o te tau hōu nei, i te whakakotahitanga mai o Good Shepherd College ki The Catholic Institute.

Ka riro mā Dr Metuamate e whakangungu ngā minita Katorika ki roto o Aotearoa nei.

I roto i āna whakamārama mō tana tūranga ki te wānanga hōu nei, ko te kōrero a Dr Metuamate:

"Te Kupenga also trains and educates everyone and anyone interested in its courses."

Ko te tikanga o tērā, e hia nei ngā rau ākonga āna kaare e whakaakona ana hei Minita.

"We have some Māori and Pasifika students already but will be working to increase engagement with the Māori and Pasifika communities."

E whiriwhiri ana a Te Ao Māori ki te uiui i a Dr Metuamate, ā ka whakamōhiotia atu a tōna wā.