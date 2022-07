He tuakana/Teina nō Te Arawa e whāia nei i ngā mātauranga taiao i Iceland

-By Waimanea Nuri, Te Rito Journalism cadet

E ono ngā tāngata Māori e ū kaha ana ki ngā mātauranga mahi taiāo, ā, kua māringa nui tonu ki te haere ki te kura o Energy Field, te kura pūngao o Iceland me te whare wānganga o Reykjavik.

E ai ki te Hoematua o te poari whakahaere, e ai kia Tess Kora, he kaupapa tēnei e whakawhanake ai i ngā mōhiotanga a ngā rangatira o āpōpō.

“Ko tā te pōari whakahaere, he āwhina i ngā rangatahi o te wā ki te ū ki ngā mahi e hāpai ake ai i a Aotearoa.”

E ai ki tā te tauira o Ruaumoko a Haukapuanui Vercoe, he toitoi manawa tāna i ēnei mahi, i ēnei akoranga nā te tino kitea i te kino o te whenua, me te taiāo o Aotearoa.

“Ko taku tino hiahia he whakahoki mai i ngā tūāhuatanga hou e whakawhanake ai i tō tātou whenua taurikura”.

Ko tā Vercoe hiahia he whakapuaki i ōna wawata mo te anamata o tōna kāinga, me te akiaki i ērā o ngā taiohi e pīrangi ana ki ēnei mahi.

“Me ū ki o ake whāinga, ā, me he hiahia anō te hunga ki te whakapai i a Aotearoa, me ū kātika ki te mahi.”

E ai kia tana taina, ki a Sonny, he tauira ano o te kaupapa, he kōingo ngākau tōna ki te māhere i tētahi āo hou. Ko te wawata mōna he ū ki te whakawhanake i te ao o te wharehiko ngāwhā hei painga mo ngā iwi o te motu.

“E ū ana au ki ōku wawata mo ngā mātauranga o tua whenua, hei painga mo tōku whānau, hapū, iwi.”

E ai ki a ia he hirahira anō tēnei kaupapa, he ara e tāea ana te hunga ki te hahau i ngā mātauranga e tika ana.

“He akoranga tēnei mo te anamata o Aotearoa whānui, nā te kaha o ngā ngāwha i ngā rohe e maha o tēnei whenua.”

Ka tae atu te toko 6 a te Rā Horoi ki Iceland, ā, ka ū ki ngā mahi mai i te Rā Hina, 18 o Hūrae- 5 o Ākuhata, 2022.