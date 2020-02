He whakaaetanga tauhokohoko me Haina ka tuki ki ngā whāinga tukurua a te Kāwanatanga

Ko te Pirimia, ko Jacinda Ardern e whakaae ana, kei te tukituki ngā ara a tana Kāwanatanga ki te whakakore i ngā putunga kirihōu. I te rerenga pātai mēnā ka whakaae ia, ko te whakaaetanga mō Otakiri ka tuki ki ngā whāinga a te kāwanatanga, ko te whakautu a te PM:

“Actually, I do.”

Ahakoa kua whakakorea e tana kāwanatanga te whakamahinga o ngā pēke kirihou tukutahi, kua whakaae te Kōti Taiao kia hangaia ngā pātara kirihōu e toru ira whitu miriona i ia rā i te whare pātara wai i Otakiri.

Nā te Pirimia ngā kōrero mō ngā pōauautanga ka ara ake, he huhua nō ngā kawenata tauhokohoko a Aotearoa. Nā te Pirimia o mua, nā Helen Clark te Kawenata Tauhokohoko ki a Haina i whakatutuki, ā i nui ake ai ngā ara tauhokohoko mā Aotearoa.

Hei wāhanga o te kawenata tauhokohoko, kua kaha whai atu ngā kāwanatanga kia tata ake ngā here ki a Haina. Nā kona, i tahuri mai ai a Nongfu Springs me tana peka i Aotearoa, a Creswell NZ kia whakangao mai ki konei. Kei ngā pūrongo mai i Te Mana Whakangaotanga nō Tāwāhi e whakaatu mai ana, nā Nongfu Springs te kōrero ki ngā kōti, ka pākia pea te mana o Aotearoa i tāwāhi, ki te aukatia te whakawhānuitanga o a rātou mahi ki konei. Nā konā, e ai ki te Pirimia mō ngā “off-shore bottlers [this] does produce some complications.”

Hui pakihi o Aotearoa i Tāmaki. Whakaahua / Kōnae

Ko Otakiri te toi o te toka haupapa. I konei, i te hui pakihi o Aotearoa, ko te wai Māori tētahi o ngā tino take, inā hoki, e hia nei ngā miriona rita o te wai ka hokona ki tāwāhi, ā he mahi nui mā ngā kaunihera te tuku wai inu mā nei ki ō rātou hapori.

Ko Te Kaunihera o Tai Tokerau ki te Raki kua whakarāhui i te whakamahinga wai, nā te mimiti kino nei o ōna puna wai. I Te Awakairangi, ko te whakapae, e $270 miriona te whiu hei whakahōu i āna pūnaha wai tawhito. Nā te Tāhuhu Rangapū o Hanganga Aotearoa, nā Paul Blair te pātai ki te Pirimia, “Where is the funding to get those upgrades?”

Heoi, ko tā te Pirimia, he aro ki ngā ara tereina, ki ngā hōhipera, ki ngā kura, ki ngā rori.

E ai ki a Blair, “I think there will be a $4 billion capital allowance.” Ko tana tūmanako, ka whakamahia tēnei hei awhi i ngā whakahōutanga e hiahiatia ana huri i te motu.

Ahakoa ngā whakanuitanga a te Pirimia mō ngā whakangaotanga ki te motu, ko Sustainable Otakiri rātou ko Te Rūnanga o Ngāti Awa kei te tohe atu ki te Koti Teitei ki te pīra i te whakatau a te Koti Taiao i whakaae kia rūmakina a Haina ki o tātou wai.