Ko Stan Walker, ko Maisey Rika hoki ka kuhu atu ki te ngahau ki One Love

Ko Stan Walker, ko Maisey Rika hoki ka kuhu ki te ngahau ki One Love, i te korenga o ētahi atu kaiwaiata e āhei ana.

Ko Stan Walker ka whakakī i te tūranga o Toots and the Maytals, nō te korenga o Frederick ‘Toots’ Hibbert, ko tōna hauora te take.

Ko Walker i kaingākaunuitia e te minenga i āna whakangahau i ngā taiopenga One Love e rua ki muri i ngā tau 2018, 2019, nā reira ka manawanui atu ngā kaiwhaiwhai ki āna waiata hei te pō o te Rātapu.

Ko Stan Walker, ka kaingākaunuitia e te minenga ki One Love, ia tau, ia tau.

Ko Maisey Rika ka whakakapi i te tūranga o Latasha Lee kua pākia e te pūkahu kakā.

Ko Rika, he kaiwaiata matua whakamīharo o Aotearoa, ko āna titonga, he pono, he whakaaraara whakaaro.

Ko ētahi kua whakarite nei i tana reo ki a Tracey Chapman, ki a Sade rānei, he āhua rite hoki ki a India Arie. Tōiri ana te tuaiwi i tana reo, i tana kōmitimiti i te reo pākeha me te reo Māori, ā e titi nei ki te ngākau o te awe hāhā i Aotearoa, ā ahu atu ki tāwāhi.

Ko tana kōpae puoro ahunga nui, ko E Hine, i tāia ki ngā waiata Māori tuku iho, ā e rua āna ekenga ki te taumata konukawata te angitu.

Ka eke rāua ki te atamira ka ekea e ngā pūkenga maha hoki hei ngā rā e rua.

Hei te rā tuatahi, ko Sean Paul, ko Third World, ko Common Kings, ko Katchafire, ko Ria Hall, ko te whakakotahitanga mai anō o Nesian Mystik hoki.

Hei tā Pato Alvarez, kaiwhakahaere i te taiopenga, kua toru tau te roa o āna whiriwhiringa, i haere ki Jamaica hoki ki te tūtaki ki te kapa o Sean Paul ki te whakapūmau i tana taenga atu ki te taiopenga.

"Can’t wait to show you all the huge production we are putting together this year!! Bigger and better each year!" te kōrero a Alvarez.

He ingoa whai mana anō ka rangona hei te rā tuarua, ko Shaggy, ko L.A.B, ko Collie Buddz, ko Sons of Zion, ko FIJI, ko 1814.

Ko tōna 20,000 tāngata e matapaetia ana ka ū atu ki te taiopenga pau katoa ngā tīkiti, ko te nuinga, he Māori, he uri nō ngā motu a Kiwa anō hoki.