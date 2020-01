Ko Te Reo Irirangi o Tainui ka whakanui i tana ekenga ki te 30 tau

Matutaera Herangi nō Te Reo Irirangi o Tainui / Pūtake - Kōnae

Ko Te Reo Irirangi o Tainui i Ngāruawāhia ka whakanui i tana ekenga ki te 30 tau i tēnei wiki. I kōrero mai te kaiwhakapaoho o te reo irirangi nei, a Matutaera Herangi ki Te Ao Māori i roto i āna whakapaohotanga i te whakataetae waka ama ā-motu i te rā nei.

Ko tā Herangi, he tuku mihi ki ngā waha reo, arā ki ngā kaiwhakapaoho i te wāhanga o te ata, ki a Womble rāua ko Blossom, ki a Dusty Nepia, ki a Pohewa Tamati, ki a Mamae Takerei, ki a Koroneihana Cooper. Ka whakamārama mai a Herangi i te ahurei o te reo irirangi me tōna hiranga ki roto o Waikato-Tainui i ēnei rā.

“Tainui FM is for the descendants of Tainui Waka. It has been the broadcaster of the Kiingitanga movement."

Ko te tangihanga o Te Arikinui, Kahurangi Te Atairangikaahu e ai ki a Herangi, te huihuinga nunui i whakapaohotia e te reo irirangi.

Ko ā rātou whakanuitanga ka puritia nā ō rātou herenga ki te whakapaoho i ngā whakataetae waka ama ā-motu i tēnei wiki.

Heoi, e whakapono ana a Herangi, ko te huritau ka mātua whakaarotia hei ngā wiki tata ake nei.