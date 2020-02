Mā te panoni pūnaha anahe e pai ake ai ngā hua ki ngā tamariki Māori

Ki te kore e panonitia ngā pūnaha o Oranga Tamariki, o Te Kōti Whānau hoki, ka raru tonu ngā tamariki Māori.

Koinei tētahi o ngā karanga nui ki ngā Minita me ngā māngai Kāwanatanga whai muri i te putanga o te pūrongo mō te uiuinga a te Māori ki a Oranga Tamariki.

He nui ngā take, māharahara hoki i whakaarahia ake, pērā i te hiahia nui kia panoni i te ture.

Ko te Hea o te rōpū whakahaere i te arotakenga, ko Kahurangi Naida Glavish e mea ana, ko te pūrongo ka whakatūturu i te pūnaha pūhore, i te whakahāwea tāngata, i ngā takahitanga whakarihariha hoki ki ngā mana tangata o te Māori.

“We can clearly see from the volume of evidence - and the heavy handed approach inflicted on whānau - that something is so systemically wrong. This entrenched behaviour is plain unjust.”

I ngā wiki e rima, ko te hunga ārahi i te uiuinga i kōrero ki te 1100 tāngata huri i te motu, he wheako mōrikarika me te manatū i rangona.

Ko ngā whānau i pākia i ngā toronga ki a Oranga Tamariki i whakakōrero i ā rātou wheako i te uiuinga, ā ka karangatia rātou, ko Pā Whānau.

Nā tētahi māmā te kōrero ki ngā kairangahau, i tana tono āwhina mō tana pānga ki te mate ngākau pōuri i te whakawhānau pēpi, ka tangohia atu tāna tama kia noho ki raro i ngā tauwhirotanga a te kāwanatanga.

“CYF breached court orders that returned custody to me and continued to undermine our relationship and place him with previous CYF open home carers. During this period sexual abuse was known to the carer who tried to tell the social worker, but this was blocked…. The damage was done.”

Nā te rōpū Māori āna kitenga i whakatakoto ki mua i ngā Kaiārahi ā Iwi i Waitangi inanahi, ā ko ngā māngai katoa i tautoko i ngā kitenga.

I tērā marama, i puta i te Kaikōmihana Tamariki he pūrongo e whakamārama ana i ētahi atu mahi hē ki a ngāi Māori, ā i akiaki ia i taua tari kāwanatanga ki te whakakaha ake i āna whāinga kia mahi tahi ki te Māori.

Ko tōna 60 ōrau o ngā tamariki kei raro i ngā manaakitanga a Oranga Tamariki, he Māori, ā i te Hōngongoi 2019, i tīmata ai te whakatinanatanga o te Wāhanga 7AA o Te Ture Oranga Tamariki, e here nei i te tari i raro i te ture kia kaha ake te mahi ngātahi ki ngā iwi.

Ahakoa kua tuia kētia te taukaea o te tari ki ngā iwi maha, ko ngā māngai i whai wāhi ki te uiuinga e whakapae ana, ko ngā kaupapa kua whakatūria, ko tōna ketuketunga akahu noa nei, ā he nui te mahi kei mua i te aroaro o te kāwanatanga.