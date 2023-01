Ngā uri o Te Taitokerau e pupuri nei i ngā tikanga tuku iho mō te hoe waka.

Nā Waimanea Nuri, pia o Te Rito.

E whakaharatau ana ngā uri o Te Taitokerau i ngā mahi hoe waka ki te whakanui, ki te whakarauora hoki i ngā tikanga me ngā kawa mō te hoe waka kia rite mārika ai mō ngā mahi whakamahara i te waitohutanga o Te Tiriti o Waitangi e kainamu mai ana ki Waitangi.

He uri a Te Kauri McPherson nō ngā hapū o Te Taitokerau, ā, hei tāna he wānanga whakakotahi tēnei i ngā uri ki te ako i ngā taonga tuku iho a ō rātou tūpuna.

“E hari, e koa hoki ana te ngākau, i te whakaritenga nei mō te wiki o Waitangi, he wā tēnei mō ngā uri ki te rongo i ngā kōrero, kia kore anō hoki tētahi e pōhēhē kua mate anō te Tiriti me ērā momo āhuatanga katoa i ō mātou hapu. Ā, ko tō tātou kaupapa he kawe i ngā akoranga a ngā tūpuna, pērā ki tō tātou matua, a Wiremu Wiremu, kia ora tonu āna akoranga ki roto i ngā mahi hoe, ki roto i ngā mahi waka, ki roto i o tātou tamariki hoki.”

Ko Albert Cash tētehi o ngā hunga i kōkiri ai i tēnei wānanga hoe waka, ā, hei tāna kaupapa e tika ana mā ngā uri ki te ako i ngā mahi o nehe, hei pāinga mō te anamata.

“E mohio tonu ai tātou te whare tapu o Ngāpuhi ki ngā hiahia, ki ngā wawata, ki ngā tūmanako a ō mātou nei mātua tūpuna, rātou i tāmokohia ai te Tiriti o Waitangi, e hia nei ngā tau ki muri.

Nō reira ko mātou e whakaohooho tonu nei i ngā ōhākī o rātou mā, kia kite ai te ao, kia kite ai te motu whānui i ngā iwi o Te Taitokerau e pupuri nei i tēnei kawenata, me ēnei tikanga kua waihotia mai e te wāhi ngaro.”

Hei tā McPherson, mehemea he uri e hiakai ana ki ēnei akoranga tuku iho, me hoki atu rā ki te kāinga, ako ai i te reo me ōna tikanga.

“Ehara i te mea ko ngā ā-ringa, engari ko te reo me ōna tikanga, ko te momo e kawea ana e te tangata, ā, otirā i roto i tō mātou kaupapa, kia kaua ko tēnei mea te whakaiti. Kia kawea anō hoki ko te manaakitanga me te aroha ki ō tātou kaumātua, me ngā kuia kei reira anō ō rātou pakeketanga, ki te ako i o tātou rangatahi i ērā momo āhua e hāngai pū ana ki ō tātou kaumātua.”