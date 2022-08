Pere Wihongi: E ārahi ana i ngā kaupapa aukati i ngā mahi whakaweti.

Nā Hinewai Netana-Williams, he pia kawepūrongo o Te Rito

Ko te māia o te hunga kua pākinotia e te mahi whakaweti, ka puta ki te ao mārama. Ko te kaiwaiata ko Pere Wihongi tērā.

Nōna e pakeke mai ana ka rongo a Pere Wihongi i ngā muhani a te makiu tāngata i whiua ki runga ki a ia.

“Ka tupu mai ahau me ngā kupu whakaiti, mō taku taha takatāpui tonu, mō taku taha tīramarama pea ki ētahi,” hei tā Pere.

Nō Te Rarawa, Ngāpuhi, Ngāti Kuri me Ngāti Wai a Pere, ka noho tōna whānau ki Herekino i Te Tai Tokerau. Nōna e tamariki ana, ko te puoro tōna ahuru mōwai, ko te kapa haka tōna pou whakawhirinaki i hiki ake ai tōna wairua.

Nā reira tana hāpai i tā te kāhui o Mauri Tū, Mauri Ora e kōkiri ai, kia haukoti i ngā mahi whakaweti, ā, nei rā te aronga mō te rā o Tīhāte Māwhero i ia Haratua.

Me te aha kua taupua noa a Pere me ōna ariā i tēnei kaupapa.

"Ko te whakanui anō i te tangata, i ngā rerekē o te tangata, i ngā reka, i ngā mātāpono o te tangata.”

Ko tā te kāhui o Mauri Tū, Mauri Ora he whakatinana i tā rātou whakataukī e mea ana, “Kōrero mai, kōrero atu” me te akiaki i te hunga rangatahi Māori 15 - 24 te pakeke ka tino rongo i ngā whiu o te mate hinengaro.

“Ko te orokohanga mai o tēnei kaupapa, te rā Tīhāte Māwhero, ko tētahi tamaiti i whakaitihia e ētahi atu nā tana mau tīhāte māwhero tonu. Nā reira kua kapo ake i tēnei rā hei rā whakakotahi i te iwi. Kia whakanuia ngā rerekētanga o ngā ira katoa.”

Ā, inā tona aronganui ki te kaupapa.

“He āki, he hāpai, he whakatītina i te tangata kia whakapono ki a ia anō. Otirā, ngā pā rerenga pea o tēnei mahi kino. He whakamataara i a rātou. Ka mutu he āki, he whakarangatira i a rātou anō.”