Rawiri Waititi refuses to acknowledge the Queen of United Kingdom alone

The new kids on the block, Rawiri Waititi, will not acknowledge the Queen of the United Kingdom alone when he is sworn into parliament.

This comes as the 53rd Parliament prepares to officially welcome all new members into the house this week.

"Ae tino whakahē rawaatu, kāre au whakaae kia oati noaiho ki te kuini o Ingarangi.

"Pai noa mēnā ka whakaraua ko ngā rangatira o ngā hapū o Aotearoa ko te Tiriti o Waitangi hoki ana ka kitea te hua pai o te noho tahi a ngā mātua tīpunai roto i ngā tau maha ki muri nei, i hainatia taua Tiriti kia kite rā i ngā mana i roto i tō rātou rangatiratanga.

"Engari kei te āhua raru au mēnā ko ia anake, nō reria ka auaha kē awahau i roto i ngā mahi rā, kātahi anō ka kite i tētahi mea hou pea ka puta mai i taku kōrero i te oati nei."