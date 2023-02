Te Matatini: Full Results 2023

Te Matatini has named Mātaatua representatives Te Whānau a Apanui as this years' winners' of the Ngāpō Pimia Wehi Duncan Mcintyre trophy and the championship title of Te Matatini 2023. List of aggregate and nob-aggregate winners below.

AGGREGATE

TOA WHAKAIHUWAKA - NGĀPŌ PĪMIA WEHI DUNCAN MCINTYRE TROPHY

1st: Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

2nd: Whangara mai Tawhiti, Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

KAIRANGI O TE MITA O TE REO MĀORI - TE REO EXCELLENCE TROPHY

1st: Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

2nd:Whangara mai Tawhiti, Te Iti Kahurangi, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

WHAKAEKE - TE TAONGA A TE WHĀNAU O WAIPAREIRA TRUST

1st: Tauira mai Tawhiti, Ōpōtiki mai Tawhiti, Angitu, Te Pikikotuku o Ngāti Rongomai, Ngāti Rangiwewehi

MŌTEATEA - TE TAONGA A TE KANI TE UA

1st: Whangara mai Tawhiti, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

2nd: Te Pou o Mangatawhiri, Te Iti Kahurangi

WAIATA Ā-RINGA - TE TAONGA A IKAROA

1st: Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

2nd: Tūhourangi Ngāti Wāhiao, Hekenga ā Rangi, Te Iti Kahurangi, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

POI - TE TAONGA A AOTEA DISTRICT MĀORI COUNCIL

1st: Tūhourangi Ngāti Wāhiao, Angitu, Te Pou o Mangataawhiri, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

HAKA - TE TAOKA TE NGĀKAU AROHA O TE WAIPOUNAMU

1st: Te Taha tū, Ngā Tūmanako

2nd: Angitu, Te Pikikotuku o Ngāti Rongomai, Hekenga a Rangi, Te Iti Kahurangi, Te Rangiura ki Te wairarapa

WHAKAWĀTEA - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A WI TE TAU HUATA

1st: Tauira mai Tawhiti, Te Pou o Mangataawhiri, Te Iti Kahurangi, Te Mātārae i Ōrehu, Te Kapa haka o Ngāti Whakaue

NON-AGGREGATE

TE KAIRANGI O TE REO Ā-TUHI - TE TAONGA A TE TAI PŪKARUKARU O POUTINI

1st: Ngā Pua o te Kōwhara, Te Iti Kahurangi

2nd: Hekenga ā Rangi, Ngā Purapura o te Tai Hauāuru, Waihirere

TITONGA WAIATA HŌU - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A TAA KINGI IHAKA

1st: Waihirere, Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

2nd: Hekenga ā Rangi, Te Iti Kahurangi

TITONGA HŌU - MŌTEATEA - TE RANGITŪHĀHĀ' TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A MAURIORA KING

1st: Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

TITONGA HŌU - POI - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A NGAHIRAKA BUSBY

1st: Ōpotiki mai Tāwhiti, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

TITONGA HŌU - HAKA - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A ANARU SKIP PAENGA

1st: Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

2nd:Tauira mai Tawhiti, Hātea, Tūtara Kauika ki Rangataua, Te Mātārae i Ōrehu, Waihirere, Te Roopu Manutaki

TITONGA WAIATA HŌU - WAIATA Ā-RINGA: HE TOHU AROHA NĀ TE WHENUA MOEMOEĀ

1st: Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

WAIATA TIRA - TE TAONGA A TE RŌPŪ WAIATA MĀORI O AOTEAROA

1st: Hātea, Tūhourangi Ngāti Wāhiao, Te Reanga Mōrehu o Ratana

MANUKURA WAHINE - TE KOROWAI MANUKURA WAHINE/TE TAONGA A ATARETA MAXWEL

1st: Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

2nd: Te Mātārae i Ōrehu

MANUKURA TĀNE - TE TAONGA A DR BRUCE GREGORY

1st: Te Waka Huia, Te Rangiura o Wairarapa, Te Taha Tū

KĀKAHU - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A WAIRĀKAU PAIA WAIPARA

1st: Tauira mai Tawhiti, Te Iti Kahurangi

2nd: Angitu, Te Pikikotuku o Ngāti Rongomai, Te Mātārae i Ōrehu, Waihirere